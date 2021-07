Opposisjonen reagerer på lange ventelister til studium

innenriks

– Det er urovekkjande at rekordmange søkjarar i dag får beskjed om at dei ikkje får studieplass og må setje livet på vent, seier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeidarpartiet til NTB.

Tvedt Solberg legg til at partiet hans har føreslått minst 3.000 fleire studieplassar i året. I tillegg reagerer han på at det er færre som har søkt og vortne tekne opp på lærarutdanningane i landet.

– Lærarmangelen er allereie stor, og det er rekordmange ukvalifiserte som underviser i norske klasserom, seier Tvedt Solberg.

Framstegspartiets Roy Steffensen er leiar for Utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget. Han reagerer på at medisinstudium framleis er blant dei med høgast poengkrav. Han meiner at problemet òg her er manglande studieplassar, og at fleire studiestader må få utdanne legar.

– Frp meiner det ikkje er berekraftig å ikkje sjølv sørgje for å utdanne det vi treng av legar, og at det er gale å basere oss på andre lands studiekapasitet, seier han til NTB.

