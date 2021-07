Over 110.000 har fått studieplass

innenriks

Henrik Asheim (H), statsråd for forsking og høgare utdanning, presenterte opptaket til høgare utdanning saman med Samordna opptak på Oslomet fredag.

Søkjarar til norske universitet og høgskular fekk tysdag svar på om dei har komme inn. Av dei 152.730 som søkte, er over 137.994 kvalifiserte for opptak til minst eitt studium, viser tala frå Samordna opptak. Det er litt fleire enn i fjor.

Totalt har fleire enn sju av ti kvalifiserte søkjarar fått tilbod om studieplass, og av desse har fleire enn halvparten komme inn på førstevalet sitt.

Nedgang blant lærarar

Siviløkonomutdanninga ved Noregs handelshøgskole (NHH) i Bergen har fått aller flest førstevalssøkjarar, følgd av rettsvitskap ved Universitetet i Bergen og rettsvitskap ved Universitetet i Oslo.

Samtidig har det vore ein nedgang ved lærarutdanningane. Totalt har 11.482 søkjarar fått tilbod om plass ved ei lærarutdanning, som er ein nedgang på 417 frå i fjor.

Nedgangen gjeld for alle trinn i grunnskulen og vidaregåande, men nedgangen er størst for grunnskulelærarutdanning for dei eldste elevane (5. til 10. trinn).

Mediefag aukar mest

– Opptakstala viser at det er fleire kvalifiserte søkjarar, det er fleire som får tilbod om studieplass på førstevalet sitt og det er fleire planlagde studieplassar. Det at rekordmange har fått tilbod om studieplass, er bra for den enkelte og bra for Noreg, seier Asheim i ei pressemelding.

Helsefagutdanningar er det fagområdet som har klart flest planlagde studieplassar, søkjarar og der flest søkjarar får tilbod om studieplass. Ved årets opptak har 38.998 søkjarar valde eit helsefagleg studium som førstevalet sitt. Dette utgjer 25,5 prosent av alle søkjarar.

Mediefag er fagområdet som prosentvis aukar mest. 363 fleire har fått tilbod om studieplass som er 12 prosent fleire enn i fjor. Også studiar innan IKT aukar mykje.

