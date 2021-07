Ving stansar charterturar til Mallorca og Kreta

innenriks

Selskapet skulle dei kommande vekene ha avvikla fleire turar frå Oslo til dei to øyane, men har no avgjort at desse ikkje skal gå som oppsett, stadfestar Noreg-sjefen i Ving, Marie-Anne Zachrisson, til Flysmart24.

Fredag opplyste regjeringa at ubeskytta frå Kreta, Spania og Nederland frå måndag må på karantenehotell ved framkomst til Noreg.

– Sjølv om fleire og fleire av gjestene våre er fullvaksinerte så er det mange bekymra kundar som kontaktar oss i samband med hotellkarantene, seier Zachrisson.

Hos ein annan pakkereise-arrangør, Apollo Reiser, går turane til Kreta førebels som normalt, men selskapet seier til Flysmart24 at dei gjer fortløpande vurderingar. Dei valde å avlyse alle turane til Mallorca før sommarsesongen starta.

Det siste av dei tre store charterselskapa i Noreg, TUI, har òg kutta ut Mallorca i sommar, men seier at dei nye innreisereglane ikkje vil påverke trafikken til Hellas.

(©NPK)