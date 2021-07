Lillestrøm kommune trur bryllaups-utbrotet kan reknast som over

innenriks

– Vi har ikkje hatt nye smittetilfelle knytt til utbrotet sidan 21. juli. Vi reknar det som at det har roa seg, og eg trur vi kan rekne smitteutbrotet som over, seier kommuneoverlege i Lillestrøm, Heidi Anne Birkeland, til Romerikes Blad måndag.

Sidan fredag har det vorte registrert endå eitt smittetilfelle som kan knytast til bryllaupsfeiringa i Strømmen i starten av juli.

– Éin vart flytta frå lista over gjester som hadde vore i bryllaupet og over på lista over dei som er knytte til utbrotet, men ikkje som gjest. Det har òg komme éin til som ikkje er gjest. Vi har dermed hatt 34 smitta gjester og 17 nærkontaktar, til saman 51 tilfelle, seier Birkeland.

(©NPK)