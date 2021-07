Meklartopp trur folk vil flytte tilbake til Oslo

innenriks

Uvanleg mange flytta frå Oslo i fjor, ifølgje SSBs rapport om flytting i 2020.

Tala viser at nesten 44.000 personar flytta frå Oslo i fjor. Samtidig flytta vel 42.000 inn til hovudstaden. Innanlands var flytteunderskotet 2.800, men samtidig hadde Oslo ei nettoinnvandring på 950 personar. Det gav Oslo eit flytteunderskot på om lag 1.800 personar.

Sist gong Oslo hadde lågare nettoinnvandring enn innanlands flytteunderskot var i 2000, heiter det i SSB-rapporten.

Carl O. Geving, administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, fortel til Nationen måndag at dei har erfaring med at folk flyttar frå Oslo når prisane stig mykje og raskt. Dette opplevde dei sist i 2016 til byrjinga av 2017. Frå mai i fjor og fram til februar i år har dei sett den same effekten.

– Vi trur dette er tendensar som er prega både av prisvekst og korona, seier han.

I fjor auka folketalet i Oslo med berre 3.500 innbyggjarar. Det er den lågaste årlege befolkningsveksten sidan 2000. Ved årsskiftet budde det 697.010 innbyggjarar i hovudstaden.

Geving trur likevel at folk kjem til å flytte tilbake til Oslo når livet er tilbake til normalen.

– No ser du at folk lever ganske normalt igjen sidan butikkar, restaurantar og hotell opnar opp. Då trur eg mange vil tilbake til byen fordi det er ei dragning mot bysentralane der mykje skjer, forklarer han.

