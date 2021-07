Planlagt verdsarvsenter redda av kronerulling

innenriks

Då det planlagde verdsarvsenteret ikkje fekk støtte over statsbudsjettet, var det fare for at heile prosessen ville stoppe opp, skriv Nationen.

No har Luster kommune gitt 700.000 kroner til arbeidet, medan ein privat givar har gitt 600.000, noko som sikrar 60 prosent av finansieringa av arkitektkonkurransen for senteret. Fortidsminneforeininga, som leier arbeidet, reknar med å dekkje det resterande beløpet med eigne midlar.

Urnes stavkyrkje ligg i Luster kommune, og vart bygd rundt 1130. Den er Noregs eldste stavkyrkje.

