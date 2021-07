330 nye koronasmitta personar registrert siste døgn – høgaste tal på nesten to månader

innenriks

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 223 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 166, så trenden er no stigande.

I alt har 136.097 personar testa positivt for korona i Noreg og det er gjennomført om lag 6,4 millionar koronatestar sidan februar i fjor.

Til no har 3.403.933 personar fått første dose av koronavaksinen, og 1.737.622 personar har fått andre dose.

Måndag var 24 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var tre fleire enn dagen før.

799 koronasmitta personar er døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal.

(©NPK)