58 nye smitta i Bergen i helga

innenriks

36 av dei smitta er nærkontaktar, seks tilfelle er importsmitte og tolv personar har ukjend smitteveg, skriv Bergen kommune.

Dei fleste smitta er i 20-åra eller yngre.

– Vi har hatt høge tal dei siste 14 dagane. Dagens tal verkar nok veldig høgt, men dersom vi ser på testdatoane, ser vi at tala er på omtrent same nivå som dei har vore dei siste to vekene, seier smittevernoverlege Egil Bovim i ei pressemelding.

Delen positive testar aukar

Sidan 15. juli har i gjennomsnitt 22 personar dagleg fått påvist smitte. Smittevernoverlegen seier han er bekymra for den aukande delen positive testar.

– Etter 15. juli har delen stige til over 1 prosent, og søndag var han på det høgaste så langt i sommar med 2,6 prosent av dei som testa seg. Det er ei stadfesting på at det er eit visst smittetrykk i Bergen akkurat no, seier Bovim.

– I dagens tal er det mange med ukjend smitteveg, og det liker vi alltid svært dårleg, seier Bovim.

Bergen kommune er no i dialog med Folkehelseinstituttet om smittesituasjonen.

Barn blant dei smitta

Eitt barn på fem år eller yngre er smitta, medan fem personar mellom 13 og 19 år og 29 personar i 20-åra er smitta.

Tolv personar i 30-åra, seks i 40-åra, tre i 50-åra, ein person i 60-åra og éin person over 80 år er òg blant dei smitta.

Det var totalt 1.672 personar som testa seg måndag.