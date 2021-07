Ferje gjekk på grunn i Nordland

innenriks

Det er bilferja Vadehorn som gjekk på grunn.

– Vi jobbar med å få båten av grunn og få passasjerar og bilar i land, seier administrerande direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord til NRK.

Operasjonsleiar Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt seier til NTB at hendinga verkar udramatisk.

– I samband med at ferja skulle leggje til kai, skjedde det noko som gjorde at ho gjekk mot fjøra i staden for kaien, seier han.

Politiet er på staden, men ifølgje Bernhoft hadde ikkje ferja behov for assistanse.

– Det er ikkje meldt om personskadar, seier han.

Klokka 12.07 skriv Nordland politidistrikt at skipperen er avhøyrd. Årsaka til ulykka synest å vere ein teknisk svikt i styringsanlegget.

Dykkarar er på veg og vil no undersøkje skroget.

Alle ferjeavgangar er kansellerte inntil vidare som følgje av grunnstøytinga, opplyser Vegtrafikksentralen nord.

