Fleire brannar langs jernbanelinja i Sandefjord

innenriks

– Vi har eit ukjent tal brannar langs jernbanelinja i Sandefjord. Det er òg ein brann i kjellaren på Sandefjord stasjon, og det er ukjent kvifor det brenn, fortel operasjonsleiar Øystein Eikedalen i Søraust politidistrikt til NTB.

Han seier det er fleire koplingsskap som brenn langs linja over eit større strekk i området. Det er òg ein køyreleidning som har falle ned på linja ein stad.

– Vi prøver å skaffe ei oversikt over kva som skjer, og kvar, og vi får stadig nye meldingar inn, seier Eikedalen.

Han ber folk vere forsiktige om dei er i området:

– Vi vurderer det som litt farleg for folk å bevege seg i nærleiken av jernbanelinja no.

Klokka 12.20 skriv politiet på Twitter at straumen er teken på jernbanelinja frå Stokke og sørover til Lauve stasjon, og at det har vore tre brannar som har skjedd samtidig – utan at det er klart kvifor.

Det skal ikkje vere nokon personar som har vorte skadde i samband med brannane.

(©NPK)