Lynskadar for 100 millionar kroner i 2020

Medan tre av ti tek grep for å sikre tinga sine når det lyner, svarer to av ti at dei aldri gjer det, i ei undersøking Norstat har gjort for Frende forsikring

Flest skadar på grunn av lyn skjer i august månad, og i 2020 oppstod nær 25 prosent av lynskadane denne månaden, ifølgje forsikringsselskapet.

Av dei 100 millionar kronene forsikringsselskapa betalte ut for slike skadar i fjor, gjekk 88 millionar kroner til skadar på hus, hyttar og innbu, viser tal frå Finans Norge.

– Det er enkelt å sikre tinga dine når det lyner, men du må hugse på å gjere det. Vi ser at TV-ar og PC-ar er ekstra utsett. Det er betre å ofre TV-kvelden enn å få lynet på besøk, seier brannekspert Øystein Øren i Frende.

Lynet kan finne vegen til alt som er kopla til ein stikkontakt, ifølgje Øren.

– Det betyr at ein mobilladar som står i veggen, kan bli øydelagt sjølv om ikkje mobilen din er plugga i. Derfor må du ikkje berre trekkje mobilen ut, men ta med heile ladaren når det lyner.

