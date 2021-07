Norske muslimar reagerer på at alle burgarar blir steikte på same grill

innenriks

Hurtigmatkjeda opplyser til Vårt Land at dei ikkje har plass til separate maskiner til steiking og fritering.

– Vi treng alle betre informasjon om korleis maten blir laga, slik at vi sjølv kan velje om vi vil ete der eller ikkje. Dette gjeld ikkje berre halalmat, men også vegansk og allergivennleg mat, seier Shahzad Ghufoor til avisa.

I eit mykje delt innlegg på Facebook-gruppa Halalguiden, med over 23.000 medlemmer, fortel primus motor Ghufoor at Burger King ikkje kan garantere for såkalla krysskontaminering. Vegetarburgarar, kyllingburgarar, fiskeburgarar og storfeburgarar blir laga side om side.

– Vi som et halal, kosher eller vegansk, kan ikkje berre endre matvanane våre. Derfor trengst det tilrettelegging, seier Ghufoor.

Burger King hadde ikkje høve til å stille til intervju med Vårt Land, men Olav Bæverfjord, sjef i Burger King Noreg, seier i ein e-post at ingen av produkta deira kan blir klassifisert som vegansk eller halal.

– Slik den operasjonelle drifta er lagd opp i dag, har vi ikkje plass eller kapasitet til å ha separate maskiner og reiskapar for tillaging av halalmat.

