Olav Fykse Tveit vil ha religiøst oppgjer med høgreekstremisme

– Vi vil ta ansvar for eit oppgjer blant trus- og livssynssamfunn etter terrorangrepet 22. juli, og med tankegangen bak. Å følgje Jesus og vere kristne legg dette ansvaret på oss, seier preses i Den norske kyrkja Olav Fykse Tveit til Vårt Land.

Han trur religiøse aktørar kan spele ei førebyggjande rolle for mellom anna barn og unge i kampen mot ekstremisme.

– Ti år etter 22. juli ser vi framleis at det er ekstremistiske haldningar både blant religiøse, og andre i befolkninga, seier Fykse Tveit.

– Eit slikt oppgjer kan sjølvsagt ikkje takast på ein dag, men krev ein langsiktig og målretta innsats, seier han.

Både Anders Behring Breivik og Philip Manshaus lét seg inspirere av religiøse tekstar og symbol. Al Noor-terroristen oppsøkte ei læstadiansk forsamling i tida før terrorangrepet.

– Dette dømet viser at vi må vere realistiske og ta desse haldningane på alvor. Kyrkjelege leiarar må vere på vakt. Intern opplæring er nødvendig for å auke forståinga for problemet, seier Fykse Tveit.

