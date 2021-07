Uvêret held fram med meir regn og torevêr

innenriks

– Obs, obs! Det er ute farevarsel for styrtregn og mykje lyn for store delar av Austlandet, Sørlandet og Vestlandet. No har òg Hordaland fått farevarsel for styrtregn, skriv meteorologane.

Varselet gjeld for tysdag ettermiddag og kveld.

Sannsynet for lyn og tore aukar utover tysdag ettermiddag og kveld, og torevêret varer til onsdag morgon.

Noko positivt med alt regnet er at skogbrannfaren austafjells blir venta å minke.

15.000 lynnedslag

Meteorologisk institutt registrerte 15.000 lynnedslag mellom klokka 18 måndag og klokka 6 tysdag.

– Viss eg tek med heile Skagerrak, men det er jo veldig stort, var det rundt 24.000 lyn totalt, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød til VG.

Natt til tysdag var vêret verst ved kysten i Agder og austover mot Oslofjorden. I tillegg var det fleire lynnedslag på Helgeland ved grensa til Sverige.

– Det er mogleg vi får like kraftige byer i dag, seier Granerød.

Uvêret held fram

Det er sendt ut farevarsel for både lyn, torevêr og styrtregn på Austlandet og i Rogaland. Uføreseielege byer vil slå inn frå Skagerrak med regn, tore og lyn, ifølgje meteorologen.

– Akkurat der byene vil treffe, er vanskeleg å seie, men eg reknar med at det er kystområda rundt Agder og Oslofjorden som får styrtregn i dag.

Uvêret bevegar seg så nordover i Innlandet og oppover fjella i Sør-Noreg.

Strømløse i Agder

I Agder var på det verste nær 6.000 husstandar utan straum måndag kveld. Klokka 8.20 var 84 husstandar framleis straumlause, ifølgje Agder Energi.

– Vi håpar å få ordna det så fort som mogleg. Vi jobbar kontinuerleg med det, seier presseansvarleg Nils Tore Augland.

Fleire kan bli straumlause viss uvêret held fram, seier han.

Nettselskapet har hatt feilrettarar ute heile natt til tysdag, melder NRK.

(©NPK)