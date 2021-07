innenriks

Dei to siste vekene har det i snitt vorte registrert 24 smitta per dag i hovudstaden.

Smittetala er høgast i bydelane Frogner, St. Hanshaugen og Grorud med høvesvis 93, 82 og 76 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Det lågaste talet finn vi i Vestre Aker bydel med 28 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Til saman er 38.057 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

(©NPK)