Avgrensa skadar etter flaum på Stortinget

Det var vatn både i tredje og fjerde etasje. I andre etasje var det mindre vatnet, men vatna pipla gjennom taket, melde Aftenposten.

I ein e-post til NTB skriv rådgivar Ida Helene Andersen for Stortingsadministrasjonen at vatnet etter lekkasjen no er soge opp, og at teppa i dei ramma etasjane er vakumrensa.

– Vasslekkasjen ramma partigruppene, som held til i den delen av bygningen. Kontora kan no brukast igjen som normalt, opplyser ho.

Bortsett frå opptørking og avfukting er det så langt grunn til å tru at skadeomfanget er avgrensa, opplyser Andersen.

– På noverande tidspunkt ser det ut til at det antakeleg i lita grad vil vere behov for utskifting av teppefliser eller golvbelegg, veggplater og andre bygningsdelar, seier ho.

Årsaka til lekkasjen var at eit vass-nedløp hadde delt seg på grunn av store nedbørsmengder. Dermed har vatnet komme inn i nedløpskanalane i bygget.

Stortingsadministrasjonen fekk melding om vasslekkasjen omkring klokka 12.45 onsdag.

