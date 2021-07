Førstedose-vaksinasjonen nærmar seg slutten

innenriks

– Med dei vaksineforsyningane vi har oversikt over, og det tempoet som er ute i kommunane no, antek vi at det blir omtrent i veke 32 (9.-15. august), opplyser overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Ikkje alle har fått tilbod om vaksine enno, men stadig fleire kommunar er nær slutten, opplyser Aavitsland.

– Kommunane har ulike innkallingsordningar. Dersom ein framleis ventar på første dose, òg om ein har sagt nei takk tidlegare, må ein sjekke nettsida til kommunen. Det skal ikkje vere lang ventetid no. Nokre kommunar har òg drop-in, seier Aavitsland.

– 80 prosent fullvaksinert om 6–8 veker

FHI har førebels konsentrert seg om å bli ferdig med å vaksinere alle som ønskjer første dose koronavaksine, før ein eventuelt vurderer å påskunde andredosar der det er mogleg.

I dag blir dei fleste tilbodne dei to dosane med tolv vekers mellomrom.

– Vi tilrår å halde fram med dagens vaksinasjonsstrategi (altså inntil tolv vekers intervall mellom første og andre dose for personar under 65 år som ikkje tilhøyrer risikogruppene) inntil vidare. Så snart vaksinetilgangen gjer det mogleg, bør intervallet forkortast nokre veker, skriv FHI i si siste risikovurdering, som kom måndag.

Der kjem det òg fram at FHI reknar med at 80 prosent av den vaksne befolkninga er fullvaksinerte om seks til åtte veker, slik at «viruset får hemma si spreiingsevne betydeleg».

– Det vil ha avgjerande betydning. Vaksinasjon er den viktigaste faktoren for å halde epidemien under kontroll, og vaksinasjon kan erstatte mange av dei andre tiltaka, seier Aavitsland til NTB.

Smitten stig

Smittetrenden i Noreg er no stigande, men FHI vurderer i si siste risikovurdering at ein auke i smitten vil ha liten konsekvens for befolkninga, helsetenesta og for sjukehusa. Årsaka er at stadig fleire nordmenn er vaksinerte.

– Faren for overbelastning av sjukehusa i denne perioden vil sannsynlegvis vere liten, òg fordi færre av dei smitta vil få alvorleg forløp. Kommunane må handtere utbrot. Smittesporinga kan bli krevjande når pasientane har hatt mange nærkontaktar, men i lys av høg vaksinasjonsdekning kan smittesporings- og karanteneregimet justerast, skriv FHI i risikovurderinga.

Regjeringa og helsestyresmaktene skal onsdag orientere om koronasituasjonen på ein pressekonferanse.

(©NPK)