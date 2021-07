Fleire klager på NRKs avpublisering av Heilt Ramm

innenriks

Sjølv om to av førespurnadene dreier seg om klager mot innhaldet i programmet, har Kringkastingsrådet motteke fire klager knytt til avpubliseringa, opplyser rådssekretær Erik Skarrud til Kampanje.

Kritikken dreier seg om komikar Nicolay Ramms framstilling av ein japansk gameshow-vert i «Japanese Ramm Show». NRK har sagt at dei avpubliserte programmet då det kunne opplevast som stigmatiserande og sårande.

I ei av dei to klagene som er negative til innhaldet i programmet, rosar avsendaren NRK for å ha avpublisert innhaldet i lys av debatten om rasisme mot norsk-asiatar. Ein annan klagar hevdar statskanalen har «sensurert» programmet, og kallar det ei enorm skam.

«Debatten»-programleiar Fredrik Solvang, som sjølv er av asiatisk bakgrunn, reagerte òg på NRKs avgjerd. På Instagram spør han kva konsekvensen blir dersom det ikkje er greitt å etterape aksentar og populærkulturelle sjangrar.

Hovudpersonen Nicolay Ramm sjølv seier det var riktig å fjerne programmet frå rikskanalen.

– Vi ser no at vi har tråkka feil. Då er det heilt riktig å ta det bort. Vi trudde det ville vere gøy for alle. Det er det ikkje, seier Ramm.

