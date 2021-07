Framleis rasfare etter jord- og steinskred i Vang i Valdres

innenriks

Steiner og jord rasa ut på to stader på E16 i 8-tida onsdag morgon. Skredet gjekk på vestsida av vatnet Vangsmjøse ved Øye. I tillegg kollapsa ei stikkrenne, som leidde vatn under vegen.

Ingen personar vart tekne av skredet, opplyste Innlandet politidistrikt. Store vassmengder førte likevel til at politiet evakuerte sju bebuarar i nærleiken av skredet, melde NRK.

Innlandet politidistrikt skriv på Twitter klokka 17.55 at vurderinga for mogleg rasfare framleis står. Det vil betyr at evakueringa av bebuarane blir halde oppe.

E16 over Valdres er eit sterkt trafikkert knutepunkt mellom Austlandet og Vestlandet. Vegen ved Øye, rett sør for tunnelen i vest og ved Grindheim i aust, blir truleg stengt i minst eitt døgn. I verste fall vil det ta endå lenger tid, opplyser politiet og Statens vegvesen. Omkøyring blir tilrådd om riksveg 52 Hemsedalsfjellet.

– Ifølgje rapportar frå entreprenør er skredet 40–50 meter breitt. Det er store mengder jord- og steinmassar i vegen, og entreprenør trur at vegen vil vere stengt minst 24 timar, kunne trafikkoperatør Hilde Bjørnstad ved Vegtrafikksentralen Aust melde.

Noregs vassdrags- og energidirektorat har tysdag morgon justert opp farevarselet for jord- og flaumskredfare til gult nivå for Innlandet.

Farevarselet gjeld fram til fredag morgon, og folk blir tilrådd å halde seg unna bratte skråningar, og dessutan bekker og elveløp med stor vassføring.

(©NPK)