Lørenskog-sikta nektar straffskuld

innenriks

Den sikta vart arrestert to dagar etter hendinga 13. juli. Ein mann i 20-åra kom uskadd frå hendinga.

– Klienten min har opplyst til politiet at han ikkje erkjenner straffskuld, fortel forsvararen, advokat Øyvind Bratlien, til Romerikes Blad.

– Ikkje spurt om avhøyr

Den sikta er enno ikkje avhøyrd, men forsvararen avviser at det er fordi han nektar.

– Eg har ikkje motteke nokon førespurnad om avhøyr frå politiet. Vi tek stilling til det når det kjem. Eg går ut frå at det ventar på at etterforskinga er vanskeleg, at dei har lite opplysningar og at dei vil samle det dei kan før dei ber om avhøyr, seier han.

Politiet på si side har forstått det slik at sikta ikkje vil forklare seg.

– Politiet har forstått det slik at sikta ikkje ønskte å forklare seg, men vil for å vere på den sikre sida snarleg få bringa dette på det reine, seier politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth.

Melde seg to dagar etterpå

Den sikta melde seg for politiet to dagar etter hendinga. Han er varetektsfengsla i fire veker, noko han gjekk med på.

Ifølgje Romerikes Blad er skytevåpenet som vart brukt, enno ikkje funne. Det er heller ikkje bilen som den sikta brukte den dagen, ein kvit Volkswagen Golf. Politiet leitar òg etter eit vitne til skytinga, ein person som køyrde ein Toyota.

– Vi etterforskar breitt, og det står att mykje arbeid. Vi har eit lag som jobbar intenst med denne saka. Vi har gjennomført ei rekkje avhøyr i saka, og fleire vil det bli, seier politiadvokaten.

(©NPK)