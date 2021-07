R-talet estimert til 1,1, ifølgje usikker FHI-modell

innenriks

FHI skriv i rapporten at R-talet på 1,1 for førre veke er basert på ein meir usikker utrekningsmodell som ikkje tek omsyn til sjukehusinnleggingar.

– Matematisk modellering viser at trenden i smittespreiinga har vore flat med eit gjennomsnittleg reproduksjonstal frå 5. juli på 0,9, skriv FHI i rapporten.

Reproduksjonstalet viser kor mange personar ein koronasmitta person gir viruset vidare til, i gjennomsnitt. Det er lågast i Rogaland, med 0,4, og høgast i Vestland, med 1,9, ifølgje rapporten.

– Det er framleis betydelege forskjellar i trenden mellom fylka. Vi estimerer at 57 prosent av dei som har vorte smitta i Noreg dei siste to vekene, har vorte oppdaga.

Nesten 2.000 delta-tilfelle

FHI skriv vidare at deltavarianten av koronaviruset no er den hyppigast førekommande varianten i Noreg, men at førekomsten varierer i ulike fylke.

– Talet på stadfesta tilfelle med delta har auka frå 50 tilfelle fram til veke 21, til no totalt 1.964 tilfelle til og med veke 29.

Tilfelle av alfavarianten har på si side falle frå over 90 prosent før veke 20 til 9 prosent i veke 29.

– Samtidig har talet på stadfesta tilfelle med deltavarianten auka frå 1 prosent i veke 18 til 85 prosent i veke 29. Det finst lite smitte med andre variantar, skriv FHI i rapporten.

Få sjukehusinnleggingar

Talet på sjukehusinnleggingar med koronavirus i Noreg er lågt for tida. Til saman er det rapportert mellom 17 og 20 nye sjukehusinnleggingar kvar veke sidan veke 25, altså sidan siste halvdel av juni. Fem eller færre blir i gjennomsnitt innlagt på intensivavdeling med koronavirus kvar veke.

Ingen døydde med koronavirus i Noreg i veke 29. Talet har gått stabilt nedover, og det var berre eitt dødsfall i veke 28.

