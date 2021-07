innenriks

Av kvinnene i studien rapporterte 17,6 prosent av samiske kvinner ein eller fleire typar partnarvald, mot rundt 11,8 prosent av ikkje-samiske kvinner, skriv NRK.

Ifølgje statistikk frå Krisesenter Sekretariatet har kvar fjerde kvinne i Noreg vore utsett for ei eller anna form for vald eller truslar om vald.

Menn og kvinner er like utsette for partnarvald, men kvinner blir utsette for den alvorlegaste og mest langvarige valden, ifølgje organisasjonen.

(©NPK)