Sjukehusklovnar kan tape millionar på raudgrøn regelendring

Gåveforsterkningsordninga vart oppretta av Solberg-regjeringa i 2014 for å stimulere til fleire private donasjonar til i kunst- og kultur. Ordninga gir kulturaktørar moglegheit til å søkje om å få 25 øre frå staten for kvar krone som blir gitt i privat støtte.

– For oss har ordninga vore gull verd. Vi er så små at vi ikkje får noko fast offentleg støtte. Grovt regna ville vi mista eit par millionar kroner i året. Det kunne gjort at vi måtte ha kutta ut aktiviteten ved eit sjukehus, seier Nina Elisabeth Eidem, dagleg leiar i Sykehusklovnene til Klassekampen.

I 2020 fekk Sykehusklovnene, som har rundt 50 klovnar i stallen, til saman 1,9 millionar kroner frå Kulturdepartementet gjennom ordninga. Til saman vart det utbetalt 152 millionar kroner i gåveforsterkning i 2020.

Fredag gjekk Arbeidarpartiet, SV og Raudt ut i Klassekampen og sa at ordninga vil bli avvikla viss dei kjem til makta etter valet i haust.

Anette Trettebergstuen (Ap), nestleiar i Stortingets kulturkomité, meiner ordninga gir ei dårleg prioritering av offentlege midlar.

– Bruk av pengane til staten bør fordelast meir rettferdig og ikkje bli basert på kven som er flinkast til å tiltrekkje seg private donasjonar, seier ho.

Freddy André Øvstegård (SV) i Stortingets kulturkomité seier avviklinga av ordninga skal skje på ein ansvarleg måte.

