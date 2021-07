Solberg: Vi ønskjer ein mest mogleg normal skulestart

innenriks

Regjeringa kunngjorde onsdag at dei ikkje vil setje i verk det siste trinnet av lettar i koronatiltaka enno.

– Vi ønskjer å ha litt fleire vaksinerte før vi gjer det, fordi vi vil aller helst sørgje for at vi kan starte skulane, universitet og høgskular på grønt nivå, eit nivå som gjer at vi kan starte mest mogleg normalt, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho gjentek mottoet til regjeringa om at det er «data og ikkje datoar» som er viktigast for gjenopninga.

– Dataa no er at det er mykje positivt, men Delta-viruset er større. Vi har ein del utbrot rundt omkring. Vi har sagt vi vil prioritere barn og unge, og det gjer vi gjennom å ikkje gå til trinn fire no, men sørgje for at dei kan starte som normalt i barnehagar og skule, seier statsministeren.

Solberg seier vi må vere førebudde på å leve med smitte framover.

– Alle kjem ikkje til å vere fullt vaksinert og alle kjem ikkje til å ha fullt vern. Men det vi veit er at desse vaksinane verkar veldig godt mot alvorleg sjukdom, det betyr at faren rundt dette blir mindre, men vi passar òg på at vi ikkje må ta steg tilbake igjen, derfor ventar vi litt no med trinn fire.

