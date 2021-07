Unge under 18 år slepp smittekarantene

innenriks

Ungdom må framleis i smittekarantene når dei er husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære kontaktar til den smitta personen, som til dømes ein kjærast.

– Dette aukar risikoen for smitte i samfunnet, men det er ein risiko vi er villig å ta for at barn og unge skal ha ein så normal kvardag som mogleg til hausten, sa helseminister Bent Høie (H) på koronapressekonferansen til regjeringa onsdag.

Unntaket frå smittekarantene gjeld berre viss det blir gjennomført testing i tråd med retningslinjer frå kommunen.

– Det vil bli utarbeidd ei nasjonal rettleiing om kva testregime kommunane bør ha. Viss ikkje testregimet blir gjennomført, har vedkommande plikt til karantene, opplyser regjeringa.

For personar over 18 år blir plikta til smittekarantene ført vidare, men kommunane får moglegheit til å gjere unntak og erstatte karantene med testing.