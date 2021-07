Uvêret held fram – Kraftig regn på Austlandet mot helga

innenriks

– Frå fredag er det ingen vêrvinnar, for det blir rett og slett periodar med nedbør i heile landet, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød frå Meteorologisk institutt til NTB.

Det er likevel Austlandet som får mest uvêr dei neste dagane, og det er fare for lokal flaum i tettbygde strøk, og dessutan bekke- og elveløpsendringar, og i verste fall jord- og flaumskred der regnbyene treffer, melder Meteorologisk institutt.

– Det er heilt klart at det finvêret vi hadde i juli har forsvunne, seier meteorologen.

Fleire farevarsel

Dei siste vekene har fleire land i Vest-Europa vore prega av ekstremvêr og flaum, og i Tyskland og Belgia har over 200 menneske mista livet i vassmassane. Det er restane av dette vêret som no har komme til Noreg.

– Men det har mista mykje av energien sin på reisa nordover, forklarer Granerød.

Likevel har Meteorologisk institutt og Noregs vassdrag og energidirektorat (NVE) utsend farevarsel for ekstremvêr i fleire delar av landet.

I Agder-fylka, Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus er det meldt styrtregn der det kan komme opp mot 15-20mm regn i timen torsdag.

– Dersom regnbyene treffer byområde kan det bli trøbbel med overvatn på vegar og kjellarar som blir fylte av vatn, åtvarar Granerød.

I tillegg er det meldt store mengder regn i Innlandet, og NVE har utskrive varsel på jord- og steinskred. Det har nokre bebuarar i fylket allereie kjent på kroppen, då det gjekk eit stort jord- og steinskred i Vang i Valdres onsdag. Det førte til at fleire vart evakuerte og at delar av E16 vart stengt.

– To farevarsel for regn betyr det at det er mykje regn i vente austafjells, seier Granerød.

Lågare temperaturar

Over heile landet fell òg sommartemperaturane dei neste dagane. I Trondheim skiftar vêret frå opp mot 30 varmegrader torsdag til 15–16 grader resten av helga, varslar meteorologen.

– Det blir eit betydeleg temperaturfall på 10–15 grader i Midt-Noreg, seier Granerød.

Han legg til at vêrskiftet likevel kan vere bra sidan det reduserer skogbrannfaren i området, der det har vore utskrive farevarsel.

Det same gjeld for Nordland og Troms- og Finnmark, som trass i meir opphaldsvêr må belage seg på at det er sjansar for snø på dei aller høgaste fjelltoppane.

Ein smakebit på hausten

Oslo-buarar har i lengre tid kost seg med tropevarme og sol, og badestrender over heile byen har vore godt besøkte gjennom juli månad. Men frå neste veke ser det ut som at også hovudstaden får ein smakebit på haustvêret.

– Fredag kan det fort ende opp i 25 grader fleire stader, men etter helga snur vindretninga, og med nordavind blir det kaldare. Det blir på ein måte litt meir, eg skal ikkje seie haustluft, men det blir i alle fall kjøligare i lufta, seier Granerød.

Ifølgje meteorologen betyr ikkje det at sommardraumen er heilt død for dei som skal ha sein sommarferie, men at dei i større grad må belage seg på litt meir dårleg norsk sommarvêr.

– I staden for å gå med T-skjorte heile veka, så bør ein kanskje ha med ein genser, seier han.

