Vedum reagerer på auken av taxiløyve: – Har øydelagt kvardagen til drosjesjåførane

– Regjeringa har saman med Frp øydelagt kvardagen til tusenvis av norske drosjesjåførar, og dei har gjort det med opne auge, seier Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum til E24.

Han meiner at opposisjonen har komme med åtvaringar, men at Høgre og Frp er så marknadstru at dei gløymer menneska.

– Regjeringa visste at denne reforma ville skape kaos i storbyane og gjere tilbodet i distrikta dårlegare, meiner Vedum.

Ifølgje forskar Jørgen Aarhaug ved TØI har auka talet på taxiløyve òg ført til priskrig med kunstig låge prisar.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet avviser kritikken.

– Dette er normalen på så å seie alle andre område i samfunnet. Det er berre Vinmonopolet i dag som står igjen med eit reint monopol der staten bestemmer, seier han til avisa.

Aarset får støtte av Bård Hoksrud (Frp) som sit i Stortingets transportkomité. Han meiner grunnen til at reforma kom, var at marknaden i utgangspunktet ikkje fungerte.

– Både Forbrukarrådet og Konkurransetilsynet var tydelege på at marknaden ikkje fungerte slik ting var før. Reforma var ikkje nødvendigvis retta mot næringa, men meint for å levere gode tenester til kundane, seier han.

