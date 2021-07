Zaya er den nye raudpandaen i Dyreparken

innenriks

– Vi utførte ein rask helsesjekk i dag for å sjå at alt var som det skulle med ungen, og dessutan for å gjere ei merking med microchip og avklaring av kjønn, seier veterinær Rolf-Arne Ølberg i ei pressemelding.

Dyrepassarane har gitt dyret namnet Zaya.

– Namnet er nepali og betyr «jenta som vinn», seier dyrepassar Maria Tårnesvik.

Vegar 600 gram

Ungen verkar frisk og rask og veg rundt 600 gram. Mora Luna har stelt ungen godt og ser ut til å ta veldig god vare på han, opplyser Dyreparken.

Dyrepassaren seier det var ei sterk oppleving å få vere med på helsesjekken.

– Det skal litt til å setje ut ein dyrepassar, men i dag vart eg litt sett ut i positiv forstand. Det er ei heilt unik oppleving å få vere med på. Ein så liten panda, så nær. Eg opplever det verkeleg som ei påskjønning for hardt arbeid med tilrettelegging over lang tid. Det er òg unikt på den måten at Zaya speler ei viktig rolle i bevaringa av verdas raudpandabestand. Arten er dessverre trua, fortel Tårnesvik.

Kan sjåast på skjerm

Førebels held mora og ungen seg mest for seg sjølve. Området deira innandørs er fysisk avgrensa for gjester slik at dei skal få ro. Det er likevel sett opp eit kamera der, og gjester kan følgje med på ein skjerm.

Når Zaya blir større, er det sannsynleg at ho blir flytta vidare til ein annan dyrepark som inngår i bevaringsprogrammet for raudpanda, opplyser Dyreparken.

Raudpandaene held til i fjellområda i Nepal, India, Kina og Myanmar. Arten er eit høgfjellsdyr og har leveområdet sitt frå mellom 2.500-4.000 meter over havet.

