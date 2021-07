353 nye koronasmitta registrert siste døgn – ny rekord for juli månad

innenriks

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 250 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 178, så trenden er no stigande i Noreg.

I alt har 136.723 personar testa positivt på koronatestar her i landet sidan februar i fjor.

63,7 prosent av befolkninga har no fått første den første vaksinedosen, medan 32,5 prosent er fullvaksinerte.

For befolkninga over 18 år er delen høvesvis 80,2 og 40,9 prosent. Til saman er det sett nesten 5,2 millionar vaksinar i Noreg.

Onsdag var 21 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var éin mindre enn dagen før. Førebelse tal viser at 799 koronasmitta personar døydde i Noreg sidan mars i fjor.

