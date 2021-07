innenriks

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 25 smitta per dag i Oslo.

Tolv av dei 37 smitta det siste døgnet er busett i Frogner bydel. Der er smittetrykket no 110 per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Grorud bydel ligg nest øvst med eit smittetal på 79 og talet er lågast i Ullern bydel med 26.

Totalt er 38.093 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

