EU-politikar kallar Sps ønske om reforhandla EØS-avtale «fri fantasi»

– Noreg kan sjølvsagt seie opp avtalen. Det står alle land fritt til å avgjere sjølv. Men tanken om å reforhandle først utan å seie opp EØS-avtalen på førehand, er heilt ulogisk. Det høyrest ut som fri fantasi, seier den svenske EU-parlamentsmedlemmen Karin Karlsbro til VG.

EU har heilt andre prioriteringar enn å reforhandle avtalen med ein enkelt part, ifølgje Karlsbro.

Vedum har sagt at han ønskjer ein «betre avtale» med EU-landa. Karlsbro set spørsmålsteikn ved timinga.

– Eg blir veldig overraska over ein vilje til å vende EU-samarbeidet ryggen når vi er i ei global helsekrise. At signala kjem no, er veldig overraskande og skremmande.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) seier at dei ikkje kan ta omsyn til enkeltutsegn frå medlemmer av EU-parlamentet. Han meiner det absolutt er mogleg å reforhandle avtalen utan å seie den opp.

– Når det gjeld tidspunktet for denne diskusjonen, så er pandemien ei global utfordring og ikkje ei EU-utfordring. Dette er ein svensk liberalist som snakkar som ein svensk liberalist, seier han.

