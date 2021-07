Fem fullvaksinerte i Bærum er koronasmitta dei siste to vekene

innenriks

Det opplyser kommuneoverlege i Bærum, Frantz Leonard Nilsen, til Budstikka torsdag.

– Vi får nokre rapportar om at nokon blir sjuke sjølv om dei er vaksinerte, sjølv om det er ein liten del. Dei siste 14 dagane er fem fullvaksinerte vorte smitta, rundt 20 av dei smitta hadde fått første dose med vaksinen, opplyser Nilsen.

Han understrekar at det er lite alvorleg sjukdom blant dei smitta. På Bærum sjukehus har det dei siste dagane berre vore éin innlagd pasient med koronasjukdom.

Nilsen opplyser at nærare 90 prosent av befolkninga over 18 år i Bærum no har fått første vaksine.

På landsbasis har til saman 824 fullvaksinerte personar fått påvist koronavirus. Ifølgje FHIs siste vekevise rapport utgjer det 0,05 prosent av dei vel 1,7 millionar fullvaksinerte personane i Noreg.

I alt 608 av dei 824 smitta har fått påvist korona meir enn to veker etter siste vaksinedose.

Blant dei som er fullvaksinert med Modernas koronavaksine er det færrast påviste smittetilfelle med ein del på 0,03 prosent, men tala er små, til saman gjeld dette berre 47 personar.

Delen er 0,05 prosent for dei som er fullvaksinert med Pfizer-vaksinen og 0,07 prosent for dei som først har fått AstraZeneca og så ein av mRNA-vaksinane frå anten Pfizer eller Moderna.

