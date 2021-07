Journalsnoking endar i Høgsterett

innenriks

Oppseiinga vart kjend ugyldig i tingretten, medan Gulating lagmannsrett i april kom til motsett resultat, skriv Rett24.

Den kvinnelege helsefagarbeidaren har forklart at ho hadde eit anstrengt forhold til pasienten privat og ville undersøkje kva avdeling ho var innlagd på fordi ho ikkje ønskte å treffe på henne på sjukehuset.

Lagmannsretten meiner at tillitsbrotet var grovt uansett kva motiv helsefagarbeidaren hadde. Dei påpeikar at ho opna fem dokument, og at det ikkje var nødvendig for å finne ut kvar pasienten var innlagd.

Sist veke vedtok Høgsteretts ankeutval å behandle saka.

