Mustafa Hasan vann mot Utlendingsnemnda i tingretten – UNE behandlar saka på nytt

innenriks

Retten meiner mellom anna at Mustafas mangeårige butid og tilknyting til Noreg gjennom oppveksten ikkje i tilstrekkeleg grad synest å vere vurdert og teke omsyn til i UNES grunngiving.

Dommen er kunngjord under dissens, der éin meddommar meinte at UNES vedtak var gyldig. UNE må òg betale over 1,6 millionar kroner i sakskostnader.

Hasan kom til Noreg saman med familien sin i 2008 og fekk mellombels opphaldsløyve. Etter fire år i Noreg vart opphaldsløyvet trekt tilbake. UNE meiner at Hasans mor laug om kva land ho kom frå.

Dei fleste familiemedlemmene varte sende ut av landet, men ikkje Hasan fordi han var under 18 år. Då Hasan fylte 18 år i 2020 fekk han eit endeleg utvisingsvedtak. Eit sentralt punkt i søksmålet mot UNE er at Hasans eitt år eldre bror har fått opphald.

Utlendingsnemnda (UNE) har varsla at dei skal behandle saka på nytt dersom Mustafa Hasan vann saka.