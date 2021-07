Mustafa Hasan vann saka mot Utlendingsnemnda

innenriks

– No er eg berre utruleg glad. Dette er ei så stor vekt av skuldrene, du aner ikkje. Eg er fornøgd og klar for å starte livet, seier han til TV 2.

Retten meiner mellom anna at den mangeårige butida hans og tilknyting til Noreg gjennom oppveksten ikkje i tilstrekkeleg grad er vurdert og teke omsyn til i Utlendingsnemndas (UNE) grunngiving.

– Dette må reknast som ein saksbehandlingsfeil som har leidd til eit mangelfullt og feilaktig avgjerdsgrunnlag på punkt av betydning for vedtaket i samband med opphald på humanitært grunnlag etter utlendingslova paragraf 38, heiter det i dommen.

Stolt og audmjuk

Dommen er kunngjord under dissens, der éin meddommar meinte at UNES vedtak var gyldig. UNE må òg betale over 1,6 millionar kroner i sakskostnader.

Til VG seier 18-åringen at han ikkje hadde heilt tru på at det skulle gå vegen, og at han er stolt og audmjuk for alle som har hjelpt han.

– Eg håpar dette kan gi fleire moglegheiter for andre til å få saka si vurdert på nytt. Kanskje kan politikarane fatte nye vedtak på Stortinget. Kanskje forstår dei no at ein ikkje kan deportere barn på denne måten meir, seier han.

UNE vil ikkje kommentere dommen

Utlendingsnemnda har varsla at dei skal behandle saka på nytt dersom han vann saka.

Fungerande avdelingsleiar Rolf Tore Thomassen i UNE skriv i ein e-post til VG via pressevakta at dei vil trenge noko tid på å vurdere innhaldet i dommen. Fleire av dei som kjenner saka best, er på ferie, ifølgje Thomassen.

– Vi vil ikkje kunne gi nokon kommentarar til innhaldet i dommen før dei har komme tilbake og har rokke å sjå nærare på han, seier han.

Fekk endeleg utvisingsvedtak

Mustafa Hasan kom til Noreg saman med familien sin i 2008 og fekk mellombels opphaldsløyve. Etter fire år i Noreg vart opphaldsløyvet trekt tilbake. UNE meiner at mor hans laug om kva land ho kom frå.

Dei fleste familiemedlemmene vart sendt ut av landet, men ikkje Mustafa fordi han var under 18 år. Eit sentralt punkt i søksmålet mot UNE er at den eitt år eldre bror hans har fått opphald.

20. mars 2019 fekk Mustafa avslag på søknaden sin om opphald hos Utlendingsdirektoratet. I januar året etter fekk broren innvilga opphald. Då Mustafa fylte 18 år i 2020, fekk han eit endeleg utvisingsvedtak.

– Ein siger

Mustafa Hasans sak har engasjert mange. Over 100.000 personar hadde i desember skrive under på at 18-åringen må få bli i Noreg. Ei rekkje politikarar har òg teke til orde for å gi han opphald.

Stortingsrepresentant Karin Andresen (SV) kallar tingrettsdommen «ein seier for fornuft og rettferd».

– Saka har vore behandla feil og derfor må vi krevje at UNE behandlar saka i stornemnd og ikkje sender ho tilbake til same nemndleiar. Dommen stadfestar at det er nødvendig. Det skal vere rettferd for mennesket og ikkje prestisje for systemet som gjeld, seier Andersen.

– Denne saka vil vi forfølgje heilt til EMK igjen, viss UNE gjentek vedtaka sine om utvising, lovar ho.