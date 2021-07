Raudt vil auke flaumberedskapen med 400 millionar kroner

innenriks

– Fleire av utfordringane dei siste dagane kunne vore unngått om regjeringa hadde sett av nok pengar, meiner Seher Aydar, andrekandidat til Stortinget for Raudt i Oslo.

Dei siste dagane har store delar av landet vore utsette for torevêr og styrtregn. Onsdag vart delar av Bergensbanen stengt etter at skjenegangen vart lagd under vatn og Stortinget vart overfløymd, i tillegg gjekk det eit jordskred ved Vang i Valdres som følgje av ekstreme nedbørsmengder.

Torsdag morgon hadde Tryg Forsikring allereie registrert 150 skadesaker i samband med lynnedslag og styrtregn.

– Klimaendringane er her allereie, og vi veit at det vil føre til meir ekstremvêr. Då må ei ny regjering forplikte seg til å kraftig auke løyvinga til flaum og annan beredskap, seier Aydar.

Raudt har derfor lagt til 400 millionar kroner ekstra til flaumberedskap i det alternative statsbudsjettet sitt.

– Vi vil vere ein pådrivar for at dette blir prioritert av eit nytt Storting.

Ekstremvêret dei siste vekene har forårsaka milliardskadar i tre kontinent. I Tyskland og Belgia mista over 200 personar livet i vassmassane.

