Slik skal Erna snu uførekurva

Sjømatselskapet Salmar på den vesle øya Frøya var eitt av stoppa på den første dagen av statsminister Solbergs valkampturné i Trøndelag onsdag.

Selskapet, som er eigd av milliardæren Gustav Witzøe, sysselset rundt 650 personar, og 100 unge har fått fast jobb gjennom samarbeid med Nav.

No legg Solberg fram ein plan for korleis ho skal få endå fleire som har stått utanfor arbeidslivet, tilbake i jobb:

* Innføre ein oppfølgingsmodell for unge uføre før fylte 30 år som mellom anna inneheld ei tettare oppfølging og ei ny vurdering av uføregrad, men sikre unntak for dei med alvorlege lidingar.

* Korte ned minstekravet til tilbod om oppfølging frå Nav frå åtte til fem veker

* Innføre fleire snu-i-døra-program for unge som møter opp hos Nav slik at dei blir haldne borte frå ytingar og kjem tilbake på skulebenken eller i jobb.

I tillegg viser Høgre til at Arbeids- og sosialdepartementet er i gang med å sjå nærare på forslaget frå Sysselsettingsutvalet om ei arbeidsorientert uføretrygd.

Psykiske utfordringar

Ifølgje Solberg blir mange unge uføretrygda fordi dei møter på psykiske utfordringar.

– Det er noko du kan komme gjennom, seier Solberg.

Ho meiner mange av desse sjølv ønskjer å komme tilbake i jobb.

– Om du er under ein viss alder og uføretrygda, meiner vi du skal bli del av eit tiltak som fører til at du kan komme ut igjen i jobb, seier Solberg.

Solberg avviser at regjeringa vil leggje opp til å heve terskelen for å bli uføretrygda.

– Vår tanke er at om du blir uføretrygda, kan du tenkje om eit år eller to at du vil tilbake. Men då blir du ofte ikkje prioriterte, seier ho.

Aukande tal

I 2018 vart det slått alarm då Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tal som viste at talet på unge som fekk uføretrygd, hadde vakse med 5.000 sidan 2015.

I 2019 auka talet på unge uføre med 2.000. Dei siste sju åra har talet på unge uføre dobla seg, frå 10.000 til 20.000, skriv Klassekampen.

Solberg meiner det er to grunnar til at talet på unge uføre har auka på vakta hennar: At fleire barn og unge slit med psykiske utfordringar, og at fleire personar med utviklingshemming eller ulike former for traume veks opp og blir gamle.

Ifølgje Solberg er det viktig å skilje mellom den gruppa som alltid vil vere kvalifisert til uføretrygd fordi dei ikkje kjem inn i den ordinære arbeidsmarknaden, og gruppa som slit med psykiske vanskar.

– Men vi har ein jobb å gjere overfor unge som tidleg møter utfordringar i form av mobbing, overgrep og andre ting som gjer at dei ramlar ut av skulen. Dei må løftast inn igjen og få hjelp, seier ho.

