Sp skuldar Ap og regjeringa for å stanse spreidd bustadbygging i distrikta

– Spreidd bustadbygging er ein føresetnad for at vi skal ha levande lokalsamfunn i alle grender, seier Sp-topp Heidi Greni til Nationen.

Greni, som er kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet, fremja i vårsesjonen saman med sju partikollegaer eit representantforslag om å endre dei statlege planretningslinjene for å leggje til rette for meir spreidd bustadbygging i grisgrendte kommunar.

Greni seier Sp er enormt skuffa over at dei berre fekk støtte frå Frp. Regjeringspartia, Ap, SV og MDG sa nei.

I forslaget heitte det mellom anna: «Kommunene må selv kunne bestemme hvor det skal legges til rette for utvikling, og i hvilken grad spredt boligbygging skal tillates.»

– Dette fjernar eit stort konkurransefortrinn kommunar med spreidd busetjing har for å tiltrekkje folk; moglegheita til å byggje hus for seg sjølv, med større tomter og meir avstand til naboar, seier Greni.

Ho varslar no ein hard kamp etter valet for å få dette realisert.

– Vi vil endre planretningslinjene slik at kommunane sjølv kan bestemme utviklinga av eigen kommune. Det er òg viktig å få på plass ei ordning for bustadbygging i område der marknadsverdi ligg under byggjekostnad. Her må vi vurdere ei tilskotsordning, låneordning eller momskompensasjon mot buplikt, seier Greni.

