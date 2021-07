Trolltunga godkjent som nasjonal turiststi

innenriks

– Vi er glade for at vi no kan autorisere Trolltunga som nasjonal turiststig, eit verdskjent ikon der naturen sitt eige verk utgjer attraksjonskrafta, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i ei pressemelding.

Trolltunga, som ligg i Ullensvang kommune, er den fjerde stien som har vorte autorisert. Frå før har Fosseråsa i Geiranger og Kjerag og Preikestolen i Lysefjorden fått denne statusen. Inntil 15 stigar kan bli autoriserte som Nasjonal turiststig.

Dei nasjonale turiststigane skal vere gode døme i eit berekraftig norsk reiseliv. Det er stiar med stor attraksjonskraft, svært mange besøkjande og stor del internasjonale gjester, skriv Miljødirektoratet.

