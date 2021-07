21 tilfelle av infeksjonar etter bading i sjøen

innenriks

– Det er snakk om to typar bakteriar som er nokså like. Den eine er Shewanella der det no er registrert sju tilfelle. Den andre er Vibrio. Av han er det no registrert 14 tilfelle hittil i sommar, seier seniorrådgivar Line Ødegård Angeloff Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagbladet.

Torsdag melde NRK at ti personar hadde fått infeksjonar frå «kjøttetande» bakteriar etter bading i Oslofjorden i sommar. Bakteriane lever naturleg i sjøen, spesielt i brakk- til saltvatn, der det er over 20 grader i vatnet.

– Eg kan ikkje uttale meg om kor alvorlege tilfella som er registrerte i sommar er, men generelt kan infeksjonen variere frå milde øyregangsinfeksjonar til meir alvorlege infeksjonar, som kan gi blodforgifting og vevskadar, seier Angeloff.

Bakteriane finn vegen inn gjennom opne sår og trengjer seg inn i hud og blodbane. Det kan òg skje med nye tatoveringar som ikkje har grodd.

Eldre, personar med underliggjande sjukdommar og dei med nedsett immunforsvar er ekstra utsett.

FHI tilrår å følgje nøye med på om sår utviklar seg etter bading.

– Ein må sjå etter puss, hevingar og raude område. Det kan ta eit halvt døgn til fleire dagar før sjukdommen bryt ut. Generelt tilrår vi å skylje sår godt i reint vatn etter bading i sjøen, fortel seniorrådgivar Line Ødegård Angeloff.

