404 nye koronasmitta registrert siste døgn – høgaste tal på ein dag sidan slutten av mai

innenriks

Sist gong det vart registrert meir enn 400 smitta på eitt døgn i Noreg var 25. mai då talet var 427.

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 270 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 194, så trenden er stigande.

I alt har 137.127 personar testa positivt for covid-19 her i landet sidan pandemien starta i fjor.

Torsdag var 25 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var fire fleire enn dagen før.

Til saman er 799 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal.

Av befolkninga i Noreg over 18 år er delen vaksinerte med første dose no 81,8 prosent. 41,5 prosent av dei vaksne i Noreg har fått to dosar og er fullvaksinerte.

