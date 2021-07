Ap festar grepet i ny måling: – Ein stor inspirasjon

innenriks

– Det er ein stor inspirasjon, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Høgre går tilbake med 1,6 prosentpoeng i målinga og fell dermed under den symboltunge 20-prosentgrensa.

Arbeidarpartiet held seg derimot nærast uendra frå førre månad i målinga, som Norstat har gjort for Dagens Næringsliv.

– Det var ei god måling før sommaren. Det at denne blir no stadfesta, inspirerer oss på at bodskapen vår når fram til folk, seier Støre.

Statsminister Erna Solberg (H) er ikkje fornøgd.

– Eg vil jo helst ha ei betre måling. Men vi har byrja valkampen no, seier ho til NTB.

Senterpartiet ligg uendra frå førre månads måling med ei oppslutning på 15,0 prosent.

Regjeringspartia Venstre og KrF hamnar begge under sperregrensa med ei oppslutning på høvesvis 3,6 og 3,0.

Partiet som går mest fram, er Frp, som endar med ei oppslutning på 11,6 prosent, opp 2,2 prosentpoeng.

For resten av partia er oppslutninga som følgjer på målinga: Raudt 5,5 prosent, SV 8,0 prosent, MDG 4,1 prosent, andre 2,8.

