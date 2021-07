Bibelskular meiner dei mistar elevar på grunn av studiepoeng

innenriks

– Når elevane har moglegheit til å kombinere eit friår med å få to opptakspoeng på ein folkehøgskule, så er det eit konkurransefortrinn som fører til at fleire vel det i staden for eit år på bibelskule, seier rektor Ingunn Breistein ved Ansgar Bibelskole i Kristiansand til Dagen.

Leiar Thomas Vårlid informasjonskanalen Bibelskolene.no, meiner det er på høg tid å likestille skuleslaga.

– Vi ser at ungdommar som har søkt både folkehøgskule og bibelskule, ofte endar opp med å gå på ein folkehøgskule på grunn av desse poenga, seier Vårlid til Dagen.

Både Frp og Kristeleg Folkeparti har ønskt å gi to tilleggspoeng til bibelskuleelevane, men dei står åleine om det.

I april utnemnde regjeringa eit offentleg utval som skal gjere ein gjennomgang av opptakssystemet til høgare utdanning og komme med tilrådingar om eventuelle endringar. Det inneber mellom anna å vurdere poengtildelinga og kven som bør kvalifisere til tilleggspoeng. Opptaksutvalet skal leggje fram rapporten sin innan desember 2022.

