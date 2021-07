FHI ønskjer diskusjon om kor mange koronadøde samfunnet kan tole

innenriks

– Halvtanna års erfaring har vist at samfunnet langt på veg kan styre epidemien ved å setje i verk sterke kontaktreduserande tiltak. Dette er endå enklare no som ein stor del av innbyggjarane er vaksinerte, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i si siste risikovurdering.

Instituttet ber om ei avklaring på kva nivå ein siktar etter.

– Desse tiltaka har likevel stor tiltaksbyrde og bør unngåast viss mogleg. Det er derfor nødvendig at samfunnet angir eit nivå for talet på nye sjukehusinnleggingar og dødsfall som er toleleg slik at gode proporsjonalitetsvurderingar blir mogleg, skriv FHI.

Risikovurdering

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet seier at det er opp til regjeringa å vurdere kor mykje risiko ein er villig til å ta.

– Det går an å optimalisere smittevernet med veldig stramme tiltak heile vegen for å få færrast mogleg innlagde. Vi må finne ein balanse der kostnaden av dette blir vega n opp mot nytta. Det er ikkje berre eit fagleg spørsmål, men også eit politisk spørsmål, seier han til NTB.

I tida før pandemien «aksepterte» samfunnet årleg rundt 900 døydde av sesonginfluensa, utan å setje inn særlege smitteverntiltak utanom vaksinasjon.

– Står i dette kvar dag

Under koronapandemien har det største skrekkscenarioet vore ein eksplosiv smitteauke slik at helsevesenet kneler og mange menneske døyr. Derfor har ein òg sett inn svært strenge tiltak.

Etter kvart som fleire er vaksinerte, er dette scenarioet stadig fjernare. Då blir det òg meir relevant å spørje kor mykje innsats ein skal leggje inn i å slå ned utbrot.

– Vi står oppe i dette kvar dag i rådgivinga til kommunane. Kor mykje skal dei tole å leve i no, når så mange er vaksinerte. Vi toler å leve med meir smitte, men akkurat kor mykje meir synest eg er vanskeleg å setje tal på, seier Forland.

– Ønskjer litt fleire vaksinerte

Onsdag bestemde regjeringa seg for å utsetje gjenopninga av Noreg med minst to veker, og grunngav det med omsynet til barn og unge og uvisse rundt Delta-varianten av koronaviruset.

– Vi ønskjer å ha litt fleire vaksinerte før vi gjer det, fordi vi vil aller helst sørgje for at vi kan starte skulane, universitet og høgskular på grønt nivå, eit nivå som gjer at vi kan starte mest mogleg normalt, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ifølgje Forland vil rundt 90 prosent av befolkninga over 18 år vere vaksinerte med minst ein dose om cirka to veker dersom ting går som planlagt. I dag er vaksinedekninga på rundt 80 prosent.

Avviser nullvisjon

Helseminister Bent Høie (H) gjorde det klart at vi må tole risiko framover. Han viste til at vaksinen gir eit vern på om lag 90 prosent etter to dosar.

– Det betyr at det er 10 prosent som også er fullvaksinert som kan bli smitta, og som kan bli sjuke, sa Høie til NTB.

Utan å gi noko tal på kor mange smitta og sjuke døde samfunnet kan tole, avviste han at regjeringa ønskjer å nærme seg null.

– Vi vil oppleve at vaksinerte blir både sjuke og døyr som følgje av dette viruset. Det må vi som samfunn vere førebudde på. Vi har ikkje og kjem aldri til å ha ein nullvisjon knytt til smitte og risiko i samfunnet vårt, sa Høie.

NTB har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om kva nivå av sjukehusinnlagde og døydde som er «toleleg» for samfunnet, men har førebels ikkje fått svar.

