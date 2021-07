FHI: Sjølv om ikkje alle får fullt vern, er det viktig at mange vaksinerer seg

innenriks

Det amerikanske smittevernbyrået CDC sa fredag at vaksinerte personar kan vere like smittsame som uvaksinerte, noko som har skapt fleire medieoppslag. Det norske Folkehelseinstituttet ønskjer no å avklare noko dei meiner lett kan misforståast:

– CDC viser til at virusmengda i prøver teke frå fullvaksinerte som har vorte sjuke med covid-19, inneheld omtrent like mykje virus som virusprøver frå sjuke uvaksinerte. Frå dette kan ein ikkje konkludere generelt at vaksinerte som kan ha vorte smitta, skil ut like mykje virus som uvaksinerte, seier assisterande direktør Geir Bukholm i FHI.

Han påpeikar at CDC på ingen måte reknar det dei har av data, som eit argument mot vaksinasjon.

– Tvert imot konkluderer dei med at endå større innsats må gjerast for at ein større del av befolkninga blir fullvaksinert, seier Bukholm.

FHI understrekar òg at vernet mot alvorleg sjukdom med deltavarianten av koronaviruset er høg etter både éin og to dosar av vaksinen, men dei oppmodar både delvis- og fullvaksinerte personar til å teste seg og halde seg heime dersom dei får sjølv milde symptom på koronasjukdom.

– Sidan vaksinane ikkje vernar fullstendig mot å bli smitta og smitte vidare, vil vi sjå smitte blant vaksinerte, og det er viktig at både delvis- og fullvaksinerte personar testar seg og held seg heime sjølv ved milde symptom på koronasjukdom, understrekar Bukholm.

(©NPK)