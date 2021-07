Høgre startar valkampen med kalddusj på gallupen

innenriks

Høgre går tilbake med 1,6 prosentpoeng og fell dermed under den symboltunge 20-prosentgrensa i målinga, som Norstat har gjort for Dagens Næringsliv.

Statsminister og partileiar Erna Solberg åtvarar likevel mot å overdrive betydninga av ei enkeltmåling.

– Eg ville jo heller hatt ei betre måling. Men vi har byrja valkampen no, seier ho.

På valkampturné

Dei siste dagane har Solberg vore på valkampturné i Trøndelag, der ho har besøkt arrangement, teke selfies og komme med ei rekkje utspel i media.

Ifølgje henne er det langt frå noka nederlagsstemning i Høgre-laget.

– Eg trur vi har ein organisasjon som er så tent på å jobbe med valkamp no at det ikkje betyr så mykje. Det blir seks veker med hardt arbeid, seier Solberg.

– Du har framleis tru på å vinne?

– Jadå! seier Solberg.

– Vi opplever positiv stemning når vi er ute. Vi får mange tilbakemeldingar på den runden vi har hatt i Trøndelag.

– Kjennest det som ein avskjedsturné?

– Nei. Å nei, du.

Støre inspirert

Arbeidarpartiet festar for sin del gripe og får ei oppslutning på 26,9 prosent i målinga frå Dagens Næringsliv, omtrent uendra frå førre månad.

– Det er ein stor inspirasjon, seier Støre til NTB.

– Det var ei god måling før sommaren. Det at tala blir no stadfesta, inspirerer oss på at bodskapen vår når fram til folk, seier han.

Støre seier han trur folk har fått nok etter åtte år med høgresida i regjering. No håpar han på endå høgare tal for Ap på valdagen 13. september.

– Denne målinga viser at det vi går til val på, ei regjering med Ap, SV og Sp, kan få fleirtal. Ingenting er gitt. Men det kan få fleirtal, og Ap er klar til å leie ei slik regjering, seier Støre.

– Eg meiner Ap kan løfte seg ytterlegare viss vi jobbar godt og møter folk, slik vi no har gjort denne veka.

Valkampduell

Senterpartiet ligg uendra frå førre månads måling med ei oppslutning på 15,0 prosent.

Ifølgje målinga får Ap og Sp til saman 77 mandat på Stortinget. Saman med SVs 15 mandat vil det sikre eit klart fleirtal. Det skal totalt veljast 169 mandat til Stortinget, og det krevst 85 mandat for å få fleirtal.

Regjeringspartia Venstre og KrF hamnar begge under sperregrensa med ei oppslutning på høvesvis 3,6 prosent (1,1) og 3,0 prosent (-0,5).

Partiet som går mest fram, er Frp, som endar med ei oppslutning på 11,6 prosent, opp 2,2 prosentpoeng.

For resten av partia er oppslutninga som følgjer på målinga: Raudt 5,5 prosent (0,6), SV 8,0 prosent (-0,8), MDG 4,1 prosent (-0,1), andre 2,8 (-0,7).

