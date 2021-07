Miljøbyråden i Oslo om vassforsyningsprosjektet: – Blir feil å kalle det ein kostnadssprekk

innenriks

– Denne delen av prosjektet er ikkje noko det er vedteke eit budsjett for, derfor blir det feil å kalle det for ein «kostnadssprekk», seier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), til NTB.

Fredag vart det kjent at den andre delen av prosjektet som skal sørgje for ei forbetra vassforsyning til Oslos innbyggjarar, det såkalla stamnettprosjektet, no er anslått til å koste 9,2 milliardar kroner. Det er 7 milliardar dyrare enn det som var tidlegare kjende.

Bystyret vart informert om dette i byrjinga av juli, melde NRK.

– Det første estimatet kom heilt i byrjinga av prosjektet for to år sidan, og då hadde vi ikkje detaljering, og prosjektet var ikkje planlagt godt enno, seier Stav om kostnadsauken.

Prosjektet Ny vassforsyning Oslo skal føre vatn frå den nye vasskjelda Holsfjorden fram til nytt vassbehandlingsanlegg på Huseby.

Frå Huseby blir reint ført vatn i tunnel til Sagene. Derfrå skal vatnet gå i tunnel til Disen og vidare til Trosterud, og frå det eksisterande vassbehandlingsanlegget på Oset på Kjelsås til Disen.

Ventar på rapport

Stav kan ikkje seie noko spesifikt om årsaka til at prosjektet no er estimert til ein såpass mykje høgare pris.

– Vi ventar på ein rapport som skal kvalitetssikre kostnadene, og han vil seie meir om kva som detaljert er grunnen til pris#auke. Men generelt kan eg seie at prosjektet med ny vassforsyning er det største og mest kompliserte prosjektet i Oslo nokosinne, og kostnadene vil med det endre seg. Det har òg vore ein generell prisauke for marknaden, ifølgje Stav.

Rapporten er venta å komme i månadsskiftet august/september og vil då bli lagt fram for bystyret.

– Det kan vere mange forklaringar til at prosjektet no ser ut til å koste meir. Men vi ser på moglegheitene for å få kostnadene ned, seier Stav.

Bystyret får løpande informasjon

Byråden understrekar at slike løypemeldingar som dette førebelse anslaget, ikkje er noko dei vanlegvis ville gått ut med offentleg.

– Grunnen til at vi går ut med det allereie no, er at bystyret har vedteke at dei vil bli løpande orienterte om dette prosjektet, seier ho.

Kommunikasjonen om kostnadssprekkane i den første delen av prosjektet, det såkalla Holsfjorden-prosjektet som skal sørgje for ny reservevassforsyning til Oslo, førte til mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg i juni. Mistillitsforslaget gjorde at byrådet gjekk av onsdag 16. juni.

Stav erstatta Berg i det nye byrådet.

– Eg er glad for å få jobbe med å få sett dette prosjektet ut i livet. Arbeidet med å sikre trygt drikkevatn til Oslos befolkning er utruleg viktig. Det handlar om noko så grunnleggjande som oslofolks helse og tryggleik, og har noko som har vorte somla med og sett bort frå i femti år, seier Stav.

