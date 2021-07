Mistenkjeleg dødsfall i Fredrikstad var ikkje mistenkjeleg

innenriks

– Politiet har no fått ei munnleg forklaring av innhaldet i den førebelse obduksjonsrapporten. Den støttar opp om at det ikkje har skjedd noko kriminelt, skriv Aust politidistrikt klokka 14 fredag.

Politiet vart varsla om dødsfallet av helsepersonell klokka 9.50 torsdag. Ei kvinne i 40-åra vart freista gjenoppliva, men vart stadfesta død då politiet kom. Politiet starta etterforsking då omstenda rundt dødsfallet var uklare.

Allereie torsdag ettermiddag varsla politiet at etterforskinga ikkje hadde gitt haldepunkt for at det var skjedd noko kriminelt.

