Petoro leverte 54 milliardar kroner til oljefondet

innenriks

– Kontantstraumen frå Petoro i første halvår er no nesten like høg som for heile 2020 til saman, seier administrerande direktør Kristin Kragseth i Petoro.

Årsaka er mellom anna kraftig auke i prisar og auka etterspurnad.

Samla olje- og gassproduksjon var 996.000 fat oljeekvivalentar per dag (kboed), 17 kboed høgare enn for same periode i fjor.

Auken kjem av i hovudsak høgare gassuttak på Troll og Oseberg, delvis motverka av stans i produksjonen frå Snøkvit etter brannen på Melkøya og planlagd revisjonsstans på Åsgard.

