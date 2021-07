Smitte frå utlandet femdobla i Oslo den siste månaden

innenriks

Ved månadsskiftet juni-juli kom berre 9 prosent av Oslos koronasmitte frå utlandet. Omtrent samtidig kom det store lettar i regelverket for utanlandsreiser. Det førte til at mange fleire nordmenn kryssar grensene og det har fått ein umiddelbar effekt i Oslo, skriv Aftenposten.

Førre veke hadde delen av smitten som hadde skjedd i utlandet, auka til 37 prosent. I absolutte tal har utanlandssmitten auka frå 11 av totalt 121 smitta i veke 26 til 54 av til saman 147 smittetilfelle i veke 29.

Det går fram av den siste vekerapporten frå Oslo kommune. Utviklinga bekymrar Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap)

Den største risikoen

– I ei open verd med mykje reiseverksemd ut og inn av landet, så er risikoen for å bli smitta ute, der vaksinasjonsgradene er låge, kanskje den største risikoen eg ser, seier han til avisa.

Sjukdomsvarianten som no er i ferd med å ta over heilt i Noreg, er den såkalla deltavarianten, som først vart oppdaga i India. Den stod førre veke for 85 prosent av smittetilfella i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

I Oslo er delen heilt uvaksinerte høgast i Søndre Nordstrand bydel med 20 prosent. Fire bydelar har 19 prosent uvaksinerte: Gamle Oslo, Bjerke, Stovner og Alna, går det fram av vekerapporten frå kommunen.

Færrast uvaksinerte på Vestkanten

Færrast uvaksinerte finn vi i tre vestlege bydelar, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker med 11 prosent, viser tal oppdatert 27. juli.

Det er flest uvaksinerte i aldersgruppa 18 til 44 år med ein del på 20 prosent. Blant folk i alderen 45 til 54 år er delen uvaksinerte 12 prosent.

Til saman er vel 80.000 personar i alderen 18 til 54 ikkje vaksinert i Oslo. Blant dei over 55 år er det til saman om lag 14.000 uvaksinerte.

Frå 1. til og med 25. juli vart det i alt registrerte 559 koronasmitta i Oslo, men dei fleste, 484 av 559, er under 40 år gamle. Det svarer til ein del på 86,5 prosent.

